Soccorritori al lavoro lungo il fiume che attraversa Santa Marta

Soccorritori e autorità colombiane hanno concentrato la ricerca di parte del corpo smembrato di Alessandro Coatti lungo un fiume che attraversa Santa Marta, la città caraibica dove il biologo italiano è stato trovato morto. Le ricerche per trovare la gamba sinistra si sono concentrate sulla riva del fiume e nell’entroterra, per poter verificare i punti in cui, a seconda della portata del fiume, ci sarebbe stata la possibilità di rinvenire l’arto, che però non è stato ancora trovato. Coatti era un biologo molecolare di 42 anni che si trovava in viaggio in Sud America dopo aver lavorato per otto anni presso la Royal Society of Biology (RSB) a Londra. Abitava in un hotel a Santa Marta, capoluogo del dipartimento del Magdalena, dal 3 aprile, prima di scomparire. Parti del suo corpo smembrato hanno iniziato a essere ritrovate a partire dal 6 aprile all’interno di una valigia abbandonata in una zona chiamata Bureche, vicino a uno stadio di calcio.

