Rigettata la richiesta di scarcerazione del 34enne senegalese, arrestato lo scorso luglio

Il gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha rigettato la richiesta di scarcerazione di Louis Dassilva, il cittadino senegalese arrestato lo scorso 17 luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del suo complesso residenziale in via del Ciclamino a Rimini. Il 34enne resta dunque in carcere.

Omicidio Pierina Paganelli, perché Louis Dassilva è stato arrestato

Dassilva è stato arrestato, tra l’altro, sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che lo mostrano passare davanti a una farmacia vicina al luogo del delitto intorno all’ora in cui esso sarebbe avvenuto, contraddicendo la sua versione dei fatti e sconfessando il suo alibi. Il movente potrebbe essere legato al fatto che Dassilva sarebbe l’amante di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina: il delitto sarebbe stato commesso per evitare che la donna scoprisse questa relazione extraconiugale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata