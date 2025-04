Macerie a terra, i residenti svegliati da un boato

Grave crollo in piazza Crispi a Torino questa mattina, domenica 13 aprile, intorno alle 6. Un tetto di un condominio ha ceduto: secondo gli accertamenti il tetto dell’edificio sarebbe imploso per via del cedimento della trave portante. Nel crollo le macerie sono cadute sul marciapiede ma senza colpire persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata