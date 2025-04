L’incidente sul lavoro in provincia di Trapani. Il decesso in ospedale per i traumi subiti

Un operaio di 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da una porta blindata che stava installando a Misiliscemi, un comune del trapanese.

Due giorni fa Zito, secondo una prima ricostruzione, era andato a consegnare una porta per conto dell’azienda con sede a Carini per cui lavora. Durante il trasporto, però, qualcosa sarebbe andato storto e il 35enne sarebbe stato travolto dalla pesante struttura non riuscendo più a liberarsi. Sulla morte sul lavoro indagano i carabinieri insieme ai tecnici dello Spersal dell’Asp di Trapani, il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

