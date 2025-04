Presi di mira fast food e banche

Durante il corteo nazionale per la Palestina in corso a Milano, alcuni manifestanti con il volto coperto da passamontagna neri, che marciavano dietro lo striscione degli antagonisti, hanno danneggiato il bancomat del Banco Desio e le vetrine del Carrefour di via Alserio. Scritte e danni anche ad altre vetrine, tra le quali Starbucks e Burger King. Scritte anche sulle vetrate di Regione Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata