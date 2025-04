Il ministro dell'Interno durante la conferenza conclusiva del vertice a Napoli

Si parla ancora di migranti in Italia. “Abbiamo accolto con favore la nuova proposta della Commissione europea e sosterremo il negoziato con l’obiettivo di avere rimpatri più rapidi ed efficaci per chi non ha diritto a restare in Europa e punteremo sui rimpatri volontari assistiti per fare un salto di qualità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa conclusiva del Med5 a Napoli.

