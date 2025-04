Il ministro: "Bellezza e legalità qui stanno diventando quotidianità"

A Roma un evento particolare ha caratterizzato ieri, 10 aprile, le celebrazioni per il 173esimo anniversario di fondazione della polizia: nel quartiere del Corviale è stata organizzata una cena di beneficenza a favore del ‘Campo dei Miracoli’, iniziativa che ha permesso attraverso il calcio di dare una speranza a tanti bambini e ragazzi della zona. Alla cena anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha sottolineato: “La bellezza e la legalità qui stanno sta diventando la quotidianità. Questa è la testimonianza di un impegno costante, vorrei che il Campo dei Miracoli si trasformasse nell’opportunità di chi cerca uno spazio sano, umano”. La serata è stata organizzata da Calcio Sociale. L’evento, a cui ha partecipato il capo della polizia di Stato, Vittorio Pisani, è stato organizzato e fortemente voluto dal questore di Roma, Roberto Massucci. “Qui – ha aggiunto il ministro – c’è una squadra di appassionati e volontari, con la presenza di una Corviale che non si rassegna. È fondamentale che questa serata sia l’occasione per festeggiare compleanno uomini in divisa che ci consentono di vivere serenamente e contrastare il male”. “È bello che questo compleanno sia stato festeggiato – ha poi aggiunto il ministro – in un luogo riconquistato come è il Campo dei Miracoli”.

