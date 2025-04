Il tour della coppia si è concluso con una tappa a Ravenna

Il re Carlo III e la regina Camilla d’Inghilterra hanno lasciato l’Italia giovedì pomeriggio dopo una visita di quattro giorni che ha segnato il primo viaggio all’estero del monarca da quando è stato brevemente ricoverato in ospedale per curare il cancro. La coppia reale è ripartita dall’aeroporto Ridolfi di Forlì dove sono arrivati accompagnati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tour di Carlo e Camilla si è concluso con una tappa a Ravenna per commemorare l’80° anniversario della liberazione della città adriatica da parte delle forze alleate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata