Sono 8 in tutto gli indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari con il sequestro di oltre 1,2 milioni di euro, frutto di una maxi-truffa in materia di bonus edilizi. I militari hanno individuato otto indagati che hanno generato crediti inesistenti per lavori di ristrutturazione edilizia su immobili inesistenti o di proprietà di persone ignare. Il corrispettivo in denaro veniva poi trasferito su conti in Lituania, Estonia, Belgio e Regno Unito attraverso l’utilizzo di società che forniscono il servizio di Iban virtuali, in modo da ostacolarne la tracciabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata