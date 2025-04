"Un modo per ripulire l'area e riconquistare i terreni perduti", spiegano i pastori

Rotonde stradali prese d’assalto da greggi di pecore nelle aree interne, come ogni primavera, per il pascolo sull’erba fresca, grazie alle enormi dimensioni delle aree circolari verdi. Un modo per ripulire l’area, ma anche per riconquistare i terreni perduti, hanno spiegato alcuni pastori che hanno occupato da giorni i prati a cerchio sulle ex strade regionali e statali. Alle falde del monte Morrone, all’altezza di Roccacasale, nell’aquilano, decine di pecore e capre pascolano libere sulla rotonda della strada statale 17 rimanendo nell’area verde circoscritta. Sembrano abituate a non invadere la carreggiata. Nessuna delle rotonde ha recinzioni di protezione e questo non preoccupa il pastore del gregge di Roccacasale intento, con il quad, a monitorare insieme al suo cane pastore, i suoi animali. La situazione ha incuriosito, questo pomeriggio, un gruppo di turisti francesi che, di passaggio per raggiungere la località di Roccaraso, nell’Alto Sangro, si è fermato al vicino distributore di carburanti per riprendere la scena bucolica con i cellulari. Già occupate, nei giorni scorsi, anche le altre rotonde di grandi dimensioni della vicina Corfinio, sempre nell’aquilano d’alta quota, e quella nei pressi del nucleo industriale di Pratola Peligna. Resta inutilizzabile per le greggi la rotonda all’ingresso del casello autostradale della A25, di Bussi – Popoli, in val Pescara, purtroppo completamente cementata.

