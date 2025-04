Mark Samson

Secondo il suo legale, il ragazzo sarebbe "pentito per l'omicidio"

Mark Samson, il 23enne di origine filippine, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, sarebbe “pentito per l’omicidio“. “Mark Samson è disperato e piange ogni sera perché è pentito per l’omicidio”, è quanto ha riferito a La Presse il suo avvocato difensore Fabrizio Gallo, intercettato all’esterno del carcere di Regina Coeli di Roma, dove il ragazzo è detenuto.

La gip: “Atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità”

Una versione, quella dell’avvocato, che si discosta non poco da quanto scritto dalla gip nelle 11 pagine con cui ha notificato l’arresto di Samson. “Ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all’omicidio di Ilaria. Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito”. Samson infatti, dopo aver ucciso Ilaria Sula, “ha incontrato un’amica di lei, con cui ha mangiato una piadina, parlando di problemi che aveva con Ilaria e nello stesso tempo disquisendo di questioni superficiali e banali, come il compleanno del ragazzo dell’amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza” senza ” porsi alcuno scrupolo nell’inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia. Stessa cosa fa con le amiche di lei, fingendosi Ilaria, illudendole che l’amica fosse ancora viva. Colpisce il fatto che fa tutto questo sin da subito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata