L'incidente in viale Tibaldi. La vittima è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Il motociclista è in codice giallo

Una ragazza di 29 anni è morta nella mattinata di martedì 8 aprile a Milano, dopo essere stata travolta da una moto guidata da un ventottenne all’angolo tra via Bazzi e viale Tibaldi, vicino all’Università Bocconi. La giovane è stata portata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, ma per i medici non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.20, all’angolo con viale Toscana. La 29enne è stata rinvenuta dal 118 già in arresto cardiocircolatorio mentre il motociclista che l’ha travolta, un uomo di 28 anni, ha riportato un trauma al braccio e alla gamba ed è stato trasferito in codice giallo al Policlinico. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti personale Areu, un’automedica, 2 ambulanze e la polizia locale.

