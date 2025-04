Sequestrati anche beni per tre milioni

La Guardia di Finanza di Messina ha arrestato 22 persone sospettate di far parte di un’associazione per delinquere che gestiva una vasta raccolta di scommesse non autorizzate e di riciclaggio. Dei 22 arrestati, nove sono finiti in carcere e 13 ai domiciliari. Sequestrati anche tre milioni di beni.

L’associazione per delinquere, operativa fin dal 2022, era principalmente dedita alla raccolta di scommesse sportive clandestine a quota fissa e gioco d’azzardo, con piattaforme di gioco online illegali. Gli ingenti profitti ricavati venivano poi reimpiegati grazie a diversi prestanome. All’operazione hanno preso parte oltre 100 militari delle Fiamme gialle di Messina, coadiuvati dai comandi di Udine, Siracusa, Frosinone, Trapani e Vibo Valentia, che si sono avvalsi del supporto di personale specializzato dello SCICO e della componente aeronavale del corpo.

