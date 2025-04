Stefano Bandecchi ha parlato prima delle esequie della giovane: "Vicino alla famiglia"

“Ergastolo. Non voglio nemmeno immaginare il dolore della famiglia di questa ragazza, che ha trovato sulla sua strada un diavolo, un uomo indegno di essere chiamato così. Speriamo che la giustizia, per una volta, non voglia darci parole inutili come perdono ed errore. Sono vicino alla famiglia”. Così il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi dopo la preghiera dell’Imam di Terni davanti la bara bianca di Ilaria Sula. “Ringrazio tutta la comunità musulmana e quella albanese per aver con dignità e con forza sostenuto questo momento estremamente difficile e inaspettato per tutta la comunità di Terni”, ha detto prima dell’ingresso del feretro nel cimitero di Terni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata