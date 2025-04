Flamur Sula ai funerali della giovane: "Era un angelo"

“Siamo qui per salutare per l’ultima volta mia figlia Ilaria che ora sta su in cielo, non meritava questa fine perché era veramente una figlia d’oro, un angelo. Chiediamo giustizia e ringraziamo la polizia italiana”. Così Flamur Sula, il papà di Ilaria, al termine della cerimonia funebre della figlia che si è tenuta al cimitero di Terni, dove la famiglia, di origini albanesi, viveva da anni. Alla domanda di cosa ne pensasse della madre di Samson, indagata per concorso in occultamento di cadavere, l’uomo ha preferito non rispondere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata