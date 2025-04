Il legale ha parlato al termine dell'interrogatorio della mamma del 23enne accusato dell'omicidio dell'ex

“Si è svolto l’interrogatorio da parte del pubblico ministero. La mamma del ragazzo risulta indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il papà molto probabilmente non sarà neanche sentito nei prossimi giorni perché è completamente estraneo alla vicenda”. Lo ha detto lasciando la Questura, l’avvocato Paolo Foti, difensore dei familiari di Mark Samson, arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ex Ilaria Sula a Roma.

