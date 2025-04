La vittima degli abusi era minorenne all'epoca dei fatti. Contestate anche condotte inopportune nei confronti di altre ragazze

Un insegnante di una scuola superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari per violenza sessuale su una studentessa e molestie nei confronti di altre. Lo rende noto la Questura di Pisa. La vittima degli abusi sessuali era, all’epoca dei fatti, minorenne. Dopo lunghe indagini condotte dal Commissariato di Polizia di Pontedera e coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, l’uomo è stato fermato all’interno della scuola dove insegnava ed è stato accompagnato in ufficio dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato tratto in arresto.

