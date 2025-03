L'uomo era già deceduto da settimane al momento del ritrovamento, e secondo l'autopsia sarebbe stato strozzato

Svolta nel caso del 75enne trovato morto in casa lo scorso 14 marzo a Foligno in provincia di Perugia. I carabinieri della località umbra hanno fermato la figlia dell’uomo, ritenuta responsabile del suo omicidio: dalla relazione tecnica del medico legale è emerso che l’uomo sarebbe morto per strozzamento e non per cause naturali. E al momento del ritrovamento del cadavere erano passati già diversi giorni dalla morte dell’anziano. Le attività dei carabinieri sono state coordinate dalla Procura di Spoleto. La donna fermata, che ha 43 anni e conviveva con il padre, è ora indagata per omicidio aggravato.

Foligno, le incongruenze nel racconto della figlia del 75enne

Il 14 marzo scorso i Carabinieri erano intervenuti a Foligno all’interno dell’appartamento dove la donna conviveva con il padre, a seguito di segnalazione del medico curante che aveva constatato il decesso dell’uomo su richiesta della stessa figlia, rilevando un anomalo stato dei luoghi (dovuto a un disordine diffuso e all’assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all’ingresso di estranei in casa) e un avanzato stato di decomposizione del cadavere, diversamente dalle indicazioni della donna che faceva risalire la morte alla notte precedente. Preliminari accertamenti sul posto hanno reso necessari ulteriori approfondimenti per definire circostanziare tempi e cause del decesso, poi essere risultato avvenuto alcune settimane prima del ritrovamento del cadavere, che nel momento in cui è stato trovato appariva come mummificato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, nell’abitazione è intervenuto per un “sopralluogo tecnico” personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia che ha messo sotto sequestro l’immobile. La stessa Autorità Giudiziaria ha disposto inoltre l’esame autoptico sulla salma, all’esito del quale è stato escluso il decesso per cause naturali, attribuibile – invece – a un’azione violenta di strozzamento. La donna è stata fermata dai carabinieri che la hanno rintracciata presso una struttura ricettiva del posto dove alloggiava momentaneamente. La donna è stata portata nella Casa Circondariale di Perugia.

