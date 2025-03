Milano, 26 mar. (LaPresse) – Si indaga per il reato di femminicidio per la donna trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Spoleto, in provincia di Perugia. Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti in seguito a una segnalazione e hanno ritrovato il corpo della donna, rintracciando poco dopo il marito della vittima nella zona del ponte delle Torri. L’ipotesi è che l’uomo fosse sul punto di suicidarsi. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire cosa sia accaduto.

