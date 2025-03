La gang, i cui componenti sarebbero tutti di etnia rom, operava anche in regioni come il Veneto e la Calabria

Vasta operazione della Polizia di Stato lunedì mattina a Castel Volturno in provincia di Caserta: eseguiti provvedimenti di fermo nei confronti di 11 persone, tutte di etnia rom, componenti di una banda specializzata nei furti in appartamento e operante anche in altre regioni italiane, tra cui in abitazioni di lusso in Veneto e in Calabria. I fermi sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

