I Carabinieri di Mondragone e la Guardia Costiera hanno sequestrato 43 immobili edificati in località Bagnara di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Alcune delle case, costruite negli anni ’80 in area demaniale e costiera soggetta a vincolo, occupano il suolo del comune di Castel Volturno ed erano nella disponibilità del clan camorristico Belforte di Marcianise. Gli immobili sono stati sgomberati e gli occupanti sfrattati.

