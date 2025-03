Sarebbe stato rilevato per ben cinque volte il passaggio del velivolo a comando remoto

È ‘giallo’ sulla vicenda di un drone russo che nelle scorse settimane avrebbe sorvolato più volte il centro di ricerca Ue a Ispra (Varese), sul Lago Maggiore. Secondo una notizia riportata dal ‘Corriere della Sera’, i sistemi antidrone del centro avrebbero rilevato ben cinque passaggi del velivolo a comando remoto sulla struttura.

Drone russo in volo su centro Ue a Ispra, IV chiede interrogazione parlamentare

Il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, chiede un’interrogazione parlamentare sul tema. “Il sorvolo sul Lago Maggiore di un drone russo su obiettivi sensibili e coperti da vincoli di sicurezza nazionale ed europea impone immediate verifiche, risposte adeguate, garanzie e tutele assolute che nella circostanza non si sono attivate. Italia Viva chiederà in tutte le sedi istituzionali preposte e competenti che sulla vicenda si forniscano informazioni specifiche, a tutela della sicurezza nazionale e delle produzioni strategiche italiane. E nelle prossime ore sarà anche presentata una specifica interrogazione parlamentare in tal senso”, scrive sui social.

