In tanti hanno partecipato sfidando la pioggia e il brutto tempo

Hanno risposto in tanti alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese a Roma, sfidando la pioggia e il brutto tempo. Domenica la Palestina festeggia “il Giorno della terra”, un giorno “sacro” per loro simboleggiato dall’albero di ulivo “un occasione in più per gridare all’Europa e al mondo intero – ha spiegato Yousef Salman, capo della comunità palestinese a Roma – che il popolo palestinese esiste ed esiste sulla propria terra”. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine che ha presidiato il corteo partito da piazza Vittorio e giunto a piazzale Corrado Ricci. Presenti tra gli altri le organizzazioni studentesche che da mesi animano la protesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata