Oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

Oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a Messina a causa del forte maltempo che ha colpito la città siciliana. Le piogge hanno provocato smottamenti, allagamenti e diversi alberi sono caduti. Da più di 16 ore i soccorsi sono al lavoro in diversi quartieri, in quello di Catarratti sono state evacuate 14 famiglie in via precauzionale dopo una frana.

