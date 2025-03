La partita di droga avrebbe fruttato un introito stimato di 187 milioni di euro

Oltre una tonnellata di cocaina purissima, del peso totale di 1.170 chilogrammi, è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Reggio Calabria al Porto di Gioia Tauro. La partita di droga era stata nascosta all’interno di undici container provenienti dal Brasile che contenevano sacchi di pellet e diretti ad una società con sede in Reggio Calabria, dopo aver fatto scalo in Spagna. La cocaina una volta immessa sul mercato, in Italia e in tutta Europa, avrebbe fruttato un introito stimato di 187 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata