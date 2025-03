La rivelazione durante il programma 'Ore 14' in onda su Rai2

Uno strano suicidio nel giugno 2024 che adesso si lega alla vicenda della Gintoneria e di Davide Lacerenza, ai domiciliari per droga e un giro di prostituzione insieme alla figlia di Wanna Marchi Stefania Nobile. È l’approfondimento che è stato proposto dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai2 e condotta da Milo Infante che ha raccontato gli elementi di raccordo tra due storie e due mondi apparentemente inconciliabili.

Lacerenza tra i primi a giungere sul luogo del suicidio

Il suicidio in questione è quello della giovane madre Roberta che si sarebbe lanciata dal balcone dell’appartamento in zona castello sforzesco a Milano dove viveva col compagno Tommaso Conca Bonizzoni. La figlia maggiore di Bonizzoni è la fidanzata di Lacerenza e lo stesso patron della Gintoneria sarebbe stato tra i primi a giungere sul luogo della tragedia la sera tra il 17 e il 18 giugno 2024. Nel frattempo Conca Bonizzoni viene indagato per istigazione al suicidio e gli inquirenti, in attesa della chiusura delle indagini che parrebbe essere a breve, stanno indagando per dare un nome ad alcune persone che avrebbero minacciato il portiere del palazzo.

Nell’immediatezza del fatto le telecamere di Ore 14 avevano intervistato lo stesso portiere, che aveva riferito di molte e rumorose liti in quella casa, e il compagno che invece ha negato con decisione le violenze fisiche e ha parlato di una ‘malinconia’ molto accentuata della donna, una condizione di fragilità compatibile con un suicidio. Dopo lo scoppio del caso legato alla Gintoneria e alla coppia Davide Lacerenza-Stefania Nobile, il particolare della presenza di Lacerenza sul luogo del suicidio di Roberta acquisisce nuova rilevanza. “Al momento – ha sottolineato Infante – il compagno di Roberta è indagato e le indagini potrebbero chiudersi a breve. Roberta era una persona fragile che si è ritrovata in questo mondo con serate di droga, sesso e alcol. Sembra che qualcuno si sia frapposto tra quello che è avvenuto la notte e la verità”.

