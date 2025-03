Il fenomeno del calcio internazionale Kylian Mbappé entra nel pantheon delle stelle di Madame Tussauds di Londra, consolidando la sua leggenda accanto alle icone internazionali celebrate dall’attrazione. Un video pubblicato giovedì mostra il momento in cui Mbappé si è trovato faccia a faccia con la sua statua di cera a Madrid, la città in cui oggi risiede, che sarà esposta al celebre museo londinese a partire da venerdì 4 aprile.

Mbappè al Madame Tussauds, il video del calciatore a Madrid

“Woah, è incredibile! Avere una figura di Madame Tussauds nel Regno Unito è davvero speciale. Gli artisti sono così talentuosi – i capelli, la posa, assomiglia proprio a me, è surreale! Continuo a ringraziare il team per l’incredibile lavoro e non vedo l’ora di sentire cosa penseranno i fan quando vedranno la figura dal vivo”, afferma Mbappè.

Realizzata dagli artisti del Madame Tussauds di Londra, la statua mantiene la posa celebrativa a braccia incrociate di Mbappé. La figura è vestita con la divisa da trasferta della nazionale francese, accompagnata da parastinchi e fascia da capitano per completare il look, tutti donati dallo stesso Mbappé in occasione di UEFA Euro 2024.

