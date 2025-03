Il pm ha chiesto un anno e otto mesi per l'ex re dei paparazzi

La Procura di Milano ha chiesto di condannare Fabrizio Corona a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 700 euro di multa nel processo che lo vede imputato con l’accusa di tentata estorsione nei confronti di una 30enne del Lodigiano. La donna era in affari con l’ex re dei paparazzi per la scrittura e promozione di un libro in seguito al quale sarebbero nate delle “contestazioni reciproche” sulle cifre pattuite per diverse migliaia di euro. Secondo l’accusa, l’ex re dei paparazzi avrebbe ricattato la donna minacciandola di diffondere video intimi. “Il rinvio a giudizio in questo processo è una roba clamorosa”, ha dichiarato Corona mentre il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, ha aggiunto: “Penso ci siano gli estremi per una querela per calunnia, ora vediamo la sentenza”.

