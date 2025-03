Poco dopo mezzanotte in Corso Garibaldi 104

Poco dopo mezzanotte in Corso Garibaldi 104, nel centro di Milano, un uomo di 42 anni di nazionalità cinese è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco sparati da due persone a lui sconosciute. I colpi lo hanno raggiunto alla testa. Il 42enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. È cosciente e non è in pericolo di vita.

Due persone ricercate, acquisite immagini telecamere

Sono in corso le ricerche da parte della polizia di Stato di Milano di due uomini per la sparatoria avvenuta questa notte in Corso Garibaldi. La vittima, cittadino cinese di 42 anni, è stato colpito di striscio alla testa e non versa in gravi condizioni. L’uomo ha raccontato di non aver riconosciuto chi lo ha aggredito: secondo la prima ricostruzione, il 42enne stava rincasando quando è stato avvicinato da due persone che lo hanno aggredito, sparando e colpendolo di striscio. Una delle due portava un cappellino con la visiera, motivo per cui la vittima non è riuscito a riconoscerlo. Gli agenti stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

