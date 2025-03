La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ha presentato una nuova ‘Admission Room‘ e la nuova ‘Osservazione Breve Intensiva‘ presso il Pronto Soccorso della struttura. Per l’occasione sono intervenuti il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, accolti dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Daniele Franco e dal Preside della Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Antonio Gasbarrini. Con loro il Vicepresidente della Fondazione Gemelli IRCCS Giuseppe Fioroni. Le innovazioni si inseriscono all’interno dell’utilizzo virtuoso dei fondi del Giubileo 2025. I due locali hanno l’obiettivo di potenziare e migliorare i servizi del pronto soccorso. L’Admission Room, in particolare, con i suoi 27 nuovi posti, è “uno spazio a supporto del pronto soccorso – spiega Marco Elefanti, direttore generale della ‘Fondazione Policlinico A. Gemelli’ – nei quali i pazienti che richiedono un ricovero vengono qui collocati in attesa si liberino posti al PS”. In quest’attesa, sottolinea Elefanti, “l’equipe del reparto di destinazione del paziente accettato al PS lo prende in carico iniziando l’iter terapeutico e diagnostico”, con l’obiettivo di “abbreviare la degenza”. L’Osservazione Breve Intensiva (OBI) assolve allo stesso scopo di riduzione dei tempi, allorquando il paziente, valutato con un’elevata possibilità di dimissioni entro le 48/72 ore, non è stato assegnato ancora a un reparto e restano in questa sezione per poter essere soggetti a un’osservazione intensiva. Soddisfazione delle istituzioni coinvolte, regione Lazio e comune di Roma. Per Rocca “questo è uno dei tanti tasselli nel rinnovamento del nostro sistema di emergenza“. Gli fa eco Gualtieri, secondo cui si tratta “di un intervento importantissimo e bellissimo legato a questo Giubileo”.

