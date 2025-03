Un cittadino spagnolo proveniente da Lisbona è stato arrestato all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, con dieci chili di cocaina allo stato liquido nascosta nel bagaglio in stiva. Il passeggero aveva nella valigia diversi flaconi di shampoo e creme per la barba, oltre a confezioni di succhi di frutta e di frutta sciroppata, che dichiarava di trasportare per amici. Il controllo della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane ha dimostrato che il contenuto dei flaconi era in realtà cocaina liquida per un peso superiore a 10 chilogrammi.

La sostanza è stata sequestrata e il passeggero è stato arrestato, a disposizione della procura di Firenze, e condotto nel carcere di Prato. Dal quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare più di 58mila dosi che avrebbero fruttato sul mercato illecito circa 700mila euro. Molto probabilmente, secondo gli investigatori, la cocaina avrebbe avuto come destinazione finale proprio le piazze del capoluogo toscano e delle altre province della regione.

