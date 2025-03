La vittima era un pregiudicato di 37 anni

Un uomo di 37 anni, Cosimo Ciminiello, originario della Puglia, è stato ucciso ad Anzio, in via Lucania, nella zona del parco Palaticci, durante una sparatoria. Il 37enne, secondo quanto apprende LaPresse, è stato colpito al petto da un colpo di pistola. L’uomo risulta pregiudicato per reati di droga. Indaga la polizia.

