La combinazione vincente centrata con biglietto da 3 euro giocato in un punto vendita in via della Giustiniana

Centrato il 6 al Superenalotto. La combinazione vincente, jackpot da 88.232.801,88 milioni di euro, è stata centrata a Roma con un biglietto da 3 euro giocato in un punto vendita in via della Giustiniana. Questa la combinazione: 36, 40, 49, 54, 66, 83, Jolly 14, Super Star 44.

Come riporta Agipronews quello di stasera è il primo 6 del 2025: l’ultimo Jackpot risale al 15 ottobre scorso, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono andati 89,2 milioni di euro. “Con quella di stasera sono 133 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei”.

Questa la Top 10 dei Jackpot della storia: 1 16/02/23 – 371.133.424,51 euro – Bacheca dei Sistemi 2 13/08/19 – 209.160.441,54 euro – Lodi (LO) 3 30/10/10 – 177.729.043,16 euro -Bacheca dei Sistemi 4 27/10/16 – 163.538.706,00 euro – Vibo Valentia (VV) 5 22/5/21 – 156.294.151,36 euro – Montappone (FM) 6 22/08/09 – 147.807.299,08 euro – Bagnone (MS) 7 09/02/10 – 139.022.314,64 euro – Parma (PR) e Pistoia (PT) 8 17/04/18 – 130.195.242,12 euro – Caltanissetta (CL) 9 10/05/24 – 101.511.953,21 euro – Napoli 10 23/10/08 – 100.756.197,30 euro – Catania (CT).

