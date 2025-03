da Instagram

L'insegnante di una scuola del trevigiano sospesa per il profilo sulla piattaforma

Il ministero dell’Istruzione e del Merito è al lavoro per adeguare il codice di comportamento del personale scolastico dopo gli ultimi casi di insegnanti sbarcati su OnlyFans. Secondo quanto si apprende, l’intenzione è di mettere mano al codice già esistente e in particolare di dedicare un’ampia pagina all’uso dei social anche grazie al lavoro con la commissione di giuristi con cui il ministero si sta coordinando e il cui lavoro è atteso a breve. L’ultimo caso è quello di Elena Maraga, 29enne docente di una scuola d’infanzia cattolica del Trevigiano, che è stata sospesa per decisione del collegio scolastico perché ‘accusata di condotta non etica’ dopo che alcuni genitori avevano scoperto un profilo della donna con contenuti per adulti sulla piattaforma.

