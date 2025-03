C’è speranza ma non ottimismo tra gli attivisti dello spazio autogestito del Leoncavallo a Milano per gli esiti che potrebbe avere la manifestazione di interesse rivolta dall’Associazione Mamme Antifasciste A Palazzo Marino per trasferire lo spazio in un altro edificio di proprietà del comune in zona Corvetto. Questa mattina l’ufficiale giudiziario si è presentato con un nuovo decreto di sfratto, il centotrentunesimo, e anche stavolta, come nelle precedenti, l’operazione è stata rimandata: si replica il 15 maggio.

“Vediamo se le carte del comune si scoprono e vediamo se questo processo è fattibile”, confida Daniele Farina, storico esponente del ‘Leonca’. “Milan e Inter hanno presentato una manifestazione di interesse sullo stadio di San Siro. Noi, molto più modestamente, la presentiamo su un capanno nella zona del Parco Sud ai confini di Milano. È una possibilità ma non è detto che questo processo arrivi a buon fine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata