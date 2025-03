La guardia di finanza di Perugia ha individuato un’officina meccanica abusiva nel Comune di Bettona. L’operazione, condotta dai militari della tenenza di Assisi, ha preso piede dopo una serie di sopralluoghi e appostamenti. Gli investigatori hanno incrociato i dati raccolti con le informazioni presenti nelle banche dati del Corpo, confermando la presenza di un’attività non in regola. L’accesso all’immobile ha rivelato che l’officina operava senza i requisiti legali necessari per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Più in particolare, è stata accertata nel corso dell’intervento delle Fiamme Gialle l’assenza delle qualifiche richieste per l’esecuzione dei lavori meccanici che sono posti a garanzia della qualità degli interventi e quindi della sicurezza dei veicoli sottoposti ad intervento di manutenzione.

Per questo motivo, l’immobile è stato posto sotto sequestro amministrativo. Nel corso dell’intervento, i finanzieri hanno trovato all’interno del capannone 12 autovetture e 5 motocicli in riparazione, oltre a una somma di circa 9.000 euro in contanti. Le attrezzature meccaniche presenti (tre ponti elevatori, un braccio sollevatore, un tornio, un compressore, una saldatrice, un macchinario per la ricarica dei climatizzatori, un carrello elevatore e numerosi attrezzi da lavoro per officina), hanno confermato che l’attività illecita era ben strutturata e svolta in maniera continuativa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata