Dal Viminale rassicurazioni in merito ai presidi e al controllo del territorio, anche dopo i tragici fatti di San Benedetto del Tronto

“Una risposta immediata per San Benedetto del Tronto e un’attenzione concreta per le Marche, a seguito degli eventi accaduti sul territorio in merito ai quali avevo avuto un confronto domenica scorsa con il ministro Piantedosi. Come appena comunicato dal Viminale, sono state disposte mirate misure per rafforzare la sicurezza e garantire un controllo più efficace del territorio. Voglio ringraziare il Governo Meloni e il ministro Piantedosi per la concreta e repentina azione rivolta al nostro territorio ed in particolare a San Benedetto del Tronto. La sicurezza delle nostre comunità e il contrasto dei gravi fenomeni registrati negli ultimi mesi è un obiettivo prioritario e le azioni messe in campo ed oggi annunciate dal Ministro vanno in questa direzione”. Ad annunciarlo oggi è il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli.

La sicurezza del territorio

“È stata pianificata nell’immediato un’intensificazione delle attività di controllo del territorio attraverso l’assegnazione di numerosi equipaggi dei reparti prevenzione crimine ed operazioni ad alto impatto nelle aree più a rischio – prosegue Acquaroli -.

Il ministro ha comunicato inoltre il parallelo avvio dell’iter diretto all’elevazione del rango del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto del Tronto, che potrà portare anche a un significativo aumento della dotazione organica del presidio ed anche che, a partire dai prossimi mesi, e comunque non oltre il prossimo mese di giugno, saranno assegnati adeguati rinforzi al Commissariato in modo da potenziarne ulteriormente la capacità di risposta e prevenzione”.

