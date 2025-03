Immagine d'archivio

La ragazza si è sentita male durante il viaggio e si è accasciata a terra nella sua cabina, vani i soccorsi

Una studentessa di 17 anni di Grosseto è deceduta al largo di Napoli dopo aver accusato un malore mentre si trovava a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La giovane stava partecipando a una gita scolastica organizzata dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si è sentita male durante il viaggio e si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella sua cabina. I compagni di classe, che condividevano la cabina con lei, hanno dato subito l’allarme. I soccorsi sono giunti rapidamente al largo della costa di Napoli, dove sono intervenuti una motovedetta della Guardia Costiera e un medico del 118. Nonostante gli sforzi per rianimarla, la ragazza è deceduta poco dopo. La salma è stata successivamente trasportata all’obitorio dell’ospedale, dove sarà sottoposta a esame autoptico per chiarire le cause del decesso. “La scuola – scrive l’istituto scolastico in una nota – esprime profondo dolore per quanto accaduto ad una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato, un tour della legalità. Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia”.

