L'uomo era uscito per una battuta di pesca

Si è immerso per una apnea ma non è più riemerso. È morto ieri a Giannutri, isola toscana della provincia di Grosseto, un apneista 67enne originario di Firenze. L’allarme alla Capitaneria di Porto di Livorno e ai vigili del fuoco è scattato ieri sera attorno alle 21. Dalla sala operativa il nucleo sommozzatori del comando di Firenze è partito alla volta di Porto Ercole, poi a bordo di un battello dei vigili del fuoco ha fatto rotta verso l’isola di Giannutri, per la ricerca dell’apneista scomparso durante una battuta di pesca. Le operazioni di ricerca subacquea, coordinate dalla Capitaneria di Porto presente con due motovedette ed un elicottero e con l’assistenza in superficie di un equipaggio della Guardia di Finanza, si sono concluse purtroppo alle 2,30 di questa notte con il ritrovamento da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco del corpo senza vita dell’uomo, un fiorentino di anni 67, adagiato su un bassofondale in località Punta Secca. Alle 3, dopo il recupero della salma, la stessa è stata affidata alla Capitaneria di Porto.

