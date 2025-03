In corso un intervento del Soccorso alpino: due persone estratte dalla neve

Valanga sulle Dolomiti nella zona di Forcella Giau, in provincia di Belluno. Tre persone sono rimaste coinvolte e subito è scattato un intervento del Soccorso alpino. L’allarme è scattato intorno alle 13. Tre gli elicotteri inviati con unità cinofile a bordo. Attivate le squadre del Soccorso alpino di Cortina e limitrofe.

La valanga si è staccata da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore, a quota 2.300. Dalle prime informazioni, al momento sono due gli sciatori estratti dalla neve, uno cosciente, l’altro in gravi condizioni. A dare l’allarme il quarto scialpinista del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagni travolti e sepolti. Sul posto è riuscito ad atterrare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La nuvolosità variabile ha impedito l’avvicinamento dell’eliambulanza di Treviso emergenza. Attivata anche una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air service center per il trasporto in quota delle squadre. Si stanno muovendo le squadre del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo.

Seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga. La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e un sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità. — Daniela Santanchè (@DSantanche) March 16, 2025

