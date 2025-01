Foto dall'archivio

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, in corso le indagini

Il cadavere di una donna tra i 50 e i 60 anni è stato trovato per strada a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno. Da quanto emerge ci sarebbero segni di lividi sul corpo. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, in corso le indagini: si attendono gli esami medico legali disposti dagli inquirenti.

