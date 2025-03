“Che siano smart lock, sfratti o divisori Robin Hood li saboterà. Alla vostra sicurezza rispondiamo con la solidarietà”. Gli attivisti di Robin Hood colpiscono ancora a Roma. Dopo gli smart lock ora è la volta delle panchine anti clochard posizionate davanti alla stazione Termini nel nuovo piazzale dei Cinquecento. “Nel 2024 – spiegano gli attivisti – sono state circa 400 le morti per freddo in tutto il Paese. A fronte di questi numeri la scelta delle autorità per il ripristino del piazzale della stazione Termini è stata molto semplice: allontanare i bisognosi non consoni secondo i criteri del security design. Poche settimane fa sono spuntati i divisori metallici sulle 19 panchine nel piazzale davanti alla stazione Termini a Piazza dei Cinquecento. Le chiamano panchine anti clochard perché impediscono a chi ha la sfortuna di vivere in strada di dormici comodamente. ‘Saranno apprezzate proposte che presentano elementi di discontinuità tra una seduta e l’altra’, si legge nel bando di Ferrovie dello Stato, di competenza dei fondi giubilari e del Ministero dei Trasporti. Sarebbe preferibile che i pellegrini in visita arrivando alla stazione, diretti verso gli appartamenti affittati dagli speculatori non vedano il disagio di questa città. È bene che sia lontano dalla nostra vista, ma il Giubileo partirà e il disagio rimarrà. Volete abituarci a una città che esclude investendo sulla normalizzazione dell’odio. Noi, però, scegliamo di ribellarci e di continuare a sabotare ogni tentativo di svendere o imbruttire socialmente lo spazio comune. Per questo abbiamo rimosso questi divisori e li abbiamo portati davanti ai piazzali delle autorità competenti”.

