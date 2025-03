Il 6 febbraio scorso sparò diversi colpi di pistola contro un ladro in fuga uccidendolo dopo averlo colpito con un proiettile. Antonio Micarelli, vigilante di 56 anni, è stato arrestato questa mattina 13 marzo, con l’accusa di omicidio volontario. Determinanti sono stati proprio il video delle telecamere di sicurezza acquisito dagli inquirenti e la consulenza balistica. A perdere la vita è stato Antonio Ciurciumel, cittadino romeno di 24 anni, che era stato sorpreso a rubare in casa di una donna in via Cassia, a Roma. Secondo la procura di Roma l’accusa è di omicidio volontario: la guardia giurata aveva invece invocato la legittima difesa.

