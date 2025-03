Maria Rosaria Boccia è arrivata in procura a Roma per essere sentita in merito alla vicenda legata all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice, originaria di Pompei, è indagata dai pm di Roma per i reati di lesioni personali e minaccia a corpo dello Stato ai danni di Sangiuliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata