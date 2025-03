I legali di Stasi: "Valuteremo istanza di revisione dopo indagini"

I legali di Alberto Stasi valuteranno se chiedere un processo di revisione dopo “gli sviluppi” e aver preso visione “degli atti coperti da segreto istruttorio” della nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. “Poi naturalmente agiremo”, afferma l’avvocata Giada Bocellari che con il collega Antonio De Renzis assiste il 41enne che sta scontando 16 anni nel carcere di Bollate per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Per il momento i difensori non presenteranno istanza di revisione alla Corte d’appello di Brescia.

I pm: “Interrogare Sempio e analizzare impronta della sua scarpa”

Oltre ad analizzare il dna di Andrea Sempio e confrontarlo con quello rinvenuto nelle unghie di Chiara Poggi, la Procura di Pavia intende “interrogare” l’allora 19enne amico del fratello della vittima, Marco Poggi, “confrontare” le sue “impronte” delle scarpe con quelle repertate nella villetta teatro dell’omicidio e “mai acquisite”. È quanto emerge dal ricorso in Cassazione con cui i pm Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi hanno chiesto di poter riaprire le indagini sul 37enne (già archiviato 8 anni fa) dopo aver ricevuto due no dai gip di Pavia. Gli inquirenti, che coordinano i carabinieri del Nucleo investigativo, intendono sentire gli amici di Chiara Poggi e del fratello e “ricostruire compiutamente le frequentazioni della vittima”.

La grandezza delle impronte repertate nella villa di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi sarebbe compatibile con la taglia delle scarpe di Andrea Sempio. È quanto sostiene la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio, in una consulenza tecnica di parte acquisita dalla Procura di Pavia e citata nel ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere l’apertura di nuove indagini e l’iscrizione sul registro degli indagati dell’amico del fratello della vittima.

La famiglia di Chiara Poggi: “Un calvario che si riapre”

“Un calvario che si riapre”, “dopo diciotto anni sia io che mia moglie che nostro figlio pensavamo che fosse finita. Finita-finita. E invece…”. Così, in una intervista a Repubblica Giuseppe e Rita Poggi, genitori di Chiara, commentano l’iscrizione nel registro degli indagati di Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco. “Non so cosa sia successo – prosegue Giuseppe Poggi -. Certo, ricordo che questa persona era già stata indagata, ma poi non c’era stato più niente, nel senso che la verità giudiziaria sull’omicidio di Chiara è stata scritta”.

