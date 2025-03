“Noi abbiamo la massima fiducia e il massimo rispetto per questa indagine, sia nei confronti dei pm sia nei confronti della Guardia di Finanza”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Stefania Nobile e Davide Lacerenza, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Milano nell’interrogatorio di garanzia dopo i loro arresti per prostituzione e stupefacenti nell’inchiesta sul locale milanese ‘La Gintoneria‘. “Finché ci sarò io a difendere, garantisco che quanto mi verrà concesso dai miei clienti al fine di collaborazione in questa indagine verrà fatto”, ha concluso Cataliotti.

