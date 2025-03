“Thomas merita giustizia. Questo è il primo importante traguardo. Sono provata, sono stanca ma soddisfatta. Mi rendo conto che ci saranno altri gradi di giudizio ma noi lottiamo e lotteremo fino alla sentenza definitiva. Continuo a credere nella giustizia con la speranza che certe cose non accadano mai più. Perché la vita è sacra e nessuno ha il diritto di toglierla”. Così Federica Sabellico, la madre di Thomas Bricca, a margine dell’udienza del processo per l’omicidio del figlio Thomas, dove i giudici della Corte d’assise di Frosinone hanno condannato i due imputati per l’omicidio, Roberto e Mattia Toson, rispettivamente all’ergastolo e a 24 anni di carcere.

