Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia. E’ la sentenza emessa dai giudici della Corte d’assise di Frosinone nei confronti di Mattia e Roberto Toson imputati per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella piazza del centro storico di Alatri in provincia di Frosinone, il 30 gennaio del 2023. Nella scorsa udienza, la pubblica accusa, rappresentata dalla pm, Rossella Ricca, aveva sollecitato la condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati. Secondo quanto emerse dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Frosinone, a sparare fu Mattia Toson mentre il padre Roberto era alla guida dello scooter. I due arresti vennero eseguiti sette mesi dopo il delitto. I Toson sono difesi dagli avvocati, Umberto Pappadia e Angelo Testa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini i Toson, organizzarono una spedizione punitiva nei confronti di Omar Haoudi, il giovane marocchino che si trovava, in via Liberio, accanto a Thomas Bricca, durante la sparatoria. L’errore di persona derivò dal fatto che entrambi indossavano un giaccone bianco. Per quanto riguarda il movente invece, secondo gli inquirenti va ricercato in alcune risse avvenute tra gruppi di giovani locali, tra cui il figlio di Toson e i nordafricani.

