Era agli arresti domiciliari dal 25 ottobre 2024. Sarebbe deceduto per un malore

È morto ai domiciliari, a Garbagnate Milanese in provincia di Milano il poliziotto Carmine Gallo, coinvolto in un’inchiesta della Procura del capoluogo lombardo su presunti casi di dossieraggio legati alla società Equalize. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto per un malore. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenute le forze dell’ordine.

