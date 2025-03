Aveva 65 anni. Legata a De Pedis, boss della banda della Magliana

È morta a 65 anni Sabrina Minardi, controversa testimone nel caso legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Minardi è deceduta in provincia di Bologna, riporta la stampa locale. Ex moglie del calciatore Bruno Giordano, è stata per diverso tempo legata a Enrico De Pedis, boss della Banda della Magliana noto come Renatino, anche lui chiamato in causa nelle indagini su Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa a 15 anni il 22 giugno 1983 e il cui caso non è stato mai risolto.

Minardi “è morta serenamente come chi sa di aver detto la verità“, scrive su Facebook la giornalista Raffaella Notariale, autrice del libro ‘La supertestimone del caso Orlandi’, scritto insieme alla stessa Minardi con prefazione di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. “Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere – aggiunge Notariale -, si era fatta bionda e bella perché aspettava i suoi affetti più grandi. È morta nel sonno e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma tanti gli spunti che ha offerto alle indagini. Eppure, chi avrebbe dovuto e potuto coglierli e approfondirli non ha voluto farlo. Non ultima la Commissione d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata